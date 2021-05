Naast de drie vrouwelijke hoofdpersonages, zullen ook een aantal belangrijke mannelijke castleden terugkeren voor de reboot van Sex & The City. Dat meldt the Daily Mail. Chris Noth (Mr. Big), David Eigenberg (Steve Brady) en John Corbett (Aiden Shaw) zullen te zien zijn in And Just Like That..., zoals de reboot gaat heten.

Zowel Noth als Corbett speelden de geliefde van hoofdpersoon Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Eigenberg vertolkte de rol van Steve Brady, de echtgenoot van Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Het is niet bekend of Evan Handler ook een comeback maakt. Hij speelde de rol van Harry Goldenblatt, de man van Charlotte (Kristin Davis).

Iemand die niet zal terugkeren naar de langverwachte reboot is kostuumontwerpster Patricia Field. Field was voor alle zes seizoenen en twee speelfilms verantwoordelijk voor de kleding van de karakters en werd daarvoor meerdere malen bekroond met prijzen. De 79-jarige ontwerpster is momenteel druk met de opnames van het tweede seizoen van de Netflix-show Emily In Paris. Een van haar voormalige assistenten, Molly Rogers, neemt het stokje over en zal volgens Fields woordvoerder 'werken in Patricia's stijl'.

Rogers is geen onbekende in het wereldje: ze werkte ondermeer bij de kostuumafdeling van de film The Devil Wears Prada en de serie Ugly Betty.

Eerder werd al bekend dat Kim Cattrall, die jarenlang de rol van Samantha Jones speelde, niet zal terugkeren in de nieuwe serie. Zij zou niet meer door een deur kunnen met Sarah Jessica Parker en liet dat de afgelopen jaren publiekelijk weten via sociale media.

De show draait voornamelijk om het drietal en hun levens als vijftigers. Er worden tien afleveringen van dertig minuten per stuk gemaakt. De opnames beginnen deze zomer in New York.