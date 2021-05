Het vervolg op de fantasyfilm Hocus Pocus (1993) gaat in het najaar van 2022 in première op streamingdienst Disney+.

"Het heeft driehonderd jaar geduurd, maar we zijn terug!", twitterde hoofdrolspeelster Bette Midler donderdag. De exacte datum waarop Hocus Pocus 2 uitkomt, is nog niet bekend.

Hocus Pocus gaat over drie heksenzussen, gespeeld door Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy, die na driehonderd jaar terugkeren in een Amerikaanse stad. Naast Midler zijn ook Parker en Najimy te zien in het vervolg.