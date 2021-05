Jacob Derwig, Kim van Kooten en Malou Gorter gaan de hoofdrollen spelen in de verfilming van het boek De verschrikkelijke jaren tachtig van Tim Kamps. Ook acteurs Eric van Sauers, Bianca Krijgsman, Maria Kraakman en Hannah van Lunteren hebben een rol bemachtigd in de achtdelige komische serie, zo maakt de VPRO donderdag bekend.

Voor Derwig en Van Kooten, die getrouwd zijn, is het lang geleden dat zij samen in een film of serie speelden. Eerder waren zij te zien in Het Diner (2013), de verfilming van het boek van Herman Koch, en de serie In Therapie. Van Kooten heeft ook het scenario van de serie geschreven.

De opnames van De verschrikkelijke jaren tachtig zijn van start gegaan. De serie gaat over een woongroep in de jaren tachtig. Bert (Jacob Derwig) - de leider van de groep - doet zijn best, maar de vele naakte huisvergaderingen kunnen niet voorkomen dat het saamhorigheidsgevoel tot een dieptepunt daalt.

Kamps doet zelf de regie. De schrijver en cabaretier maakte als regisseur eerder de succesvolle VPRO-serie Missie Aarde. De verschrikkelijke jaren tachtig moet in 2022 bij de NPO te zien zijn.