Cher wordt vandaag 75 jaar en die verjaardag wordt opgeluisterd met een bijzonder cadeau. De zangeres wordt door Universal Pictures geëerd met een biografiefilm, waarin haar levensverhaal uit de doeken wordt gedaan, zo laat ze weten op Twitter.

Volgens Cher zijn zowel de scriptschrijver als producers vrienden van haar en is het project in goede handen. Eric Roth, die zich over het script gaat buigen, won een Oscar voor zijn bijdrage aan de film Forrest Gump.

Judy Craymer en Gary Goetzman werden bekend als producenten van de musicalfilm Mamma Mia! Wanneer de opnames van start zullen gaan is nog niet bekend, en ook niet wie er in de huid van de zangeres zal kruipen.

Sinds het verschijnen van de biopic Bohemian Rhapsody over het leven van Freddie Mercury en zijn band Queen is de populariteit van dat filmgenre toegenomen. Elton John zag in 2019 'zijn' film Rocketman verschijnen, Madonna is zelf bezig met een dergelijk levensverhaal en de film over Aretha Franklin is aankomende zomer in de bioscoop te zien, met Jennifer Hudson in de hoofdrol.