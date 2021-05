De reboot van Sex and the City, genaamd And Just Like That..., krijgt een nieuw, non-binair personage, meldt The New York Post woensdag. Sara Ramirez zal de rol gaan spelen van Che Diaz, een queer stand-upcomedian die een podcast presenteert.

De 45-jarige Ramirez gebruikt, net als haar personage Che Diaz, genderneutrale aanspreekvormen, zoals 'hen' en 'hun' in plaats van 'zij' of 'haar'.

"Che is een grote persoonlijkheid met een nog groter hart en een goed gevoel voor humor. (..) Sara Ramirez is geknipt voor deze rol en we zijn ontzettend blij om haar te mogen verwelkomen bij 'de familie'", aldus een woordvoerder van zender HBO.

Eerder werd al bekend dat Kim Cattrall, die jarenlang de rol van Samantha Jones speelde, niet zal terugkeren in de nieuwe serie. Zij zou niet meer door een deur kunnen met Sarah Jessica Parker en liet dat de afgelopen jaren publiekelijk weten via sociale media. Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) en Kristin Davis (Charlotte York-Goldenblatt) zijn wel weer van de partij.

De show draait voornamelijk om het drietal en hun levens als vijftigers. Er worden 10 afleveringen van 30 minuten per stuk gemaakt. De opnames beginnen deze zomer in New York.