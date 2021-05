Arnold Schwarzenegger gaat voor Netflix een nog naamloze achtdelige serie over een spionnenavontuur maken, schrijft Deadline woensdag.

De 73-jarige Schwarzenegger is uitvoerend producent van de serie, maar speelt er ook zelf een rol in. Daarnaast is onder anderen Monica Barbaro, bekend van Top Gun: Maverick, te zien. De twee spelen een vader en dochter die van elkaar te weten komen dat ze beiden al jarenlang in het geheim voor de CIA werken.

"Fans uit de hele wereld vragen me al jaren om een wild avontuur als dit", zegt Schwarzenegger in een reactie. "En nu gaan ze het eindelijk krijgen. Ik kan niet wachten om hiermee te beginnen."

Het is niet bekend wanneer de serie van de Terminator-acteur op Netflix moet verschijnen.