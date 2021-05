Klaasje Meijer, die eerder bekendmaakte later dit jaar K3 te verlaten, wil zich op een carrière als actrice gaan richten. De Nederlandse zangeres volgt een acteeropleiding en zou graag in series willen spelen.

"In november 2019 heb ik auditie gedaan voor de opleiding Camera Acteren aan de AFS (Amsterdam Filmschool), maar door de drukke agenda en corona kon ik er pas aan beginnen in september 2020", vertelt Meijer woensdag aan het AD.

"Ik heb nu twee keer per week les, telkens vier uur. Tijdens de week studeer ik veel scripts in en leer ik verschillende soorten personages kennen."

Meijer moet hiervoor teksten instuderen uit Nederlandse dramareeksen, wat ze als uitdagend ervaart. "Ik ben niet alleen meer dat K3-meisje in het perfecte plaatje, ik ben ook een volwassen vrouw met bredere interesses. Niet dat ik de afgelopen jaren niet gelukkig ben geweest, maar hoe ik mezelf nu kan ontwikkelen maakt me écht gelukkig."

De zangeres is al aan het auditeren en hoopt een rol te bemachtigen in een dramaserie. "Wie weet volgt er weleens een rol in het Belgisch-Nederlandse Undercover, want mijn ideale toekomst is een combinatie van beide landen. Ik ken de Vlaamse cultuur inmiddels zo goed. Ik voel me daar thuis."

Meijer is blij dat ze nu veel meer vrijheid ervaart. "Ik heb bij K3 zo veel geleerd: op een podium staan, acteren, dansen, zingen. Maar K3 is een heel beschermd format, we doen letterlijk álles met z'n drietjes en dat kan op een gegeven moment een beetje benauwend voelen."

Er wordt momenteel een vervanger voor Meijer gezocht die haar plek in de popgroep kan overnemen. De zoektocht K2 zoekt K3 is in het najaar op televisie te zien.