Na Edward Norton, Kathryn Hahn, Janelle Monáe en Dave Bautista is nu ook Leslie Odom jr. toegevoegd aan de cast van Knives Out 2. Welke rollen de 39-jarige Hamilton-acteur en de anderen gaan spelen, houdt Netflix nog geheim.

De streamingdienst heeft 450 miljoen dollar (368 miljoen euro) betaald voor twee vervolgfilms. Het in 2019 verschenen moordmysterie Knives Out was een groot succes: de film bracht wereldwijd ruim 311 miljoen dollar op.

De eerste Knives Out-film van regisseur Rian Johnson gaat over de moord op schrijver Harlan Thrombey (Christopher Plummer). De auteur had een moeizame relatie met zijn kinderen en kleinkinderen en zij zijn daarom allemaal verdachte in de zaak. Privédetective Benoit Blanc (Daniel Craig) duikt op de zaak. In de film zijn onder anderen Chris Evans, Ana de Armas en Jamie Lee Curtis te zien.

Johnson en Craig spelen ook in de sequels. Aangezien de vervolgfilms over nieuwe moordzaken gaan, geldt dat waarschijnlijk niet voor de andere castleden van de eerste Knives Out-film. De opnames van de eerste van de twee vervolgfilms gaan volgens The Hollywood Reporter deze zomer van start in Griekenland.