De film Groeten van Gerri krijgt een vervolg, maakt Millstreet Films dinsdag bekend. Het tweede deel van de film met Frank Lammers in de hoofdrol heet Herrie in Huize Gerri en krijgt er een nieuw castlid bij: Rico Verhoeven.

De comedy Groeten van Gerri vertelt over scheikundeleraar Gerri (Lammers) die tijdens de lockdown ongewenst viral gaat in z'n ondergoed. Lammers speelt niet alleen de hoofdrol, maar heeft de film ook geregisseerd.

In Herrie in Huize Gerri hebben Gerri en zijn inmiddels hoogzwangere partner Anneke (Sanne Langelaar) hun flat in Eindhoven verkocht. Ze wonen tijdelijk op een bungalowpark.

Om wat extra geld te verdienen voor het kopen van hun droomhuis, besluiten ze mee te werken aan een realityprogramma over hun leven. Als blijkt dat Gerri en Anneke totaal geen spectaculaire televisie opleveren, mengt regisseur Reggi (Verhoeven) zich in de situatie om het programma te redden.

Wanneer de film te zien is, is nog niet bekend.