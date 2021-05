The World to Come, een dramafilm over een lesbische liefdesrelatie, zal het tweede deel van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) openen. Dat werd dinsdag bekendgemaakt op een online persconferentie.

De film speelt zich af aan het begin van de negentiende eeuw en gaat over twee stellen die in relatieve isolatie aan de Amerikaanse oostkust naast elkaar leven. The World to Come is gemaakt door de Noorse filmmaker en actrice Mona Fastvold.

Op de openingsavond gaat de film vanwege het coronavirus online in première, daarna zijn er zowel virtuele als fysiek vertoningen in enkele bioscopen in Rotterdam.

Het festival begint op 2 juni en zal op 6 juni worden afgesloten met Poupelle of Chimney Town, een Japanse animatiefilm van filmmaker Hirota Yusuke. Ook die film zal online en fysiek te bekijken zijn.

Met een speciaal jubileumprogramma wordt tijdens de juni-editie de lange en rijke geschiedenis van het IFFR belicht. Zo worden er vier iconische titels opnieuw getoond, waaronder Sweetie (IFFR 1990) en Night on Earth (IFFR 1992). Daarnaast zijn er interviews met regisseurs en kunnen bezoekers uit een aanbod van 128 nieuwe films kiezen.

Eerste deel vond in januari plaats

In januari vond het eerste deel van het IFFR, het grootste filmevenement van Nederland, plaats. Dat speelde zich vanwege de coronacrisis nog volledig online af. Films waren online te zien en persconferenties, talkshows en workshops konden via livestreams gevolgd worden. Vijf Nederlandse films beleefden in januari hun wereldpremière.

De Tiger Award die toen werd uitgereikt, ging naar de Zuid-Indiase film Pebbles. De publieksprijs was voor Quo vadis, Aida? van de Bosnische filmmaker Jasmila Zbanic. In die film, over de Val van Srebrenica, is een aantal Nederlandse acteurs te zien, onder wie Raymond Thiry, Juda Goslinga en Reinout Bussemaker.