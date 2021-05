Zeven boeken van Carry Slee zijn inmiddels verfilmd en een achtste is in aantocht. De 71-jarige auteur vertelt in gesprek met NU.nl dat ze tijdens het schrijven van nieuwe boeken onbewust al in haar hoofd heeft hoe een eventuele verfilming eruit zou zien.

"Sinds er zoveel boeken zijn verfilmd, zie ik de verfilming eigenlijk gelijk voor me tijdens het schrijven", vertelt Slee. "Ik heb inmiddels geleerd wat er op beeld wel en niet mooi is, en onbewust houd ik daar veel rekening mee."

Onder meer Spijt!, Kappen! en Lover of Loser hebben in de afgelopen jaren een filmversie gekregen. Ook haar nieuwe roman Fake!, over de impact van nepnieuws, ziet de auteur wel naar het witte doek komen.

"Het verhaal leent zich er erg voor. Ik ga het met Dave (Schram, producent van Slees boekverfilmingen) bespreken. Hij is nu bezig met de verfilming van Juf Braaksel (een andere boekenreeks van Slee, red.), dus ik geef hem tijd om dat af te ronden."

"Ik zou het heel mooi vinden als Dave een film van Fake! zou maken en dat er gezocht wordt naar spelers die dit goed en geloofwaardig kunnen neerzetten", aldus Slee. "Tot nu toe ben ik zeer tevreden over de verfilmingen die van mijn boeken zijn gemaakt. Ik vind dat het echt prachtige films zijn geworden."