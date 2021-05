De miniserie Nine Perfect Strangers, met Nicole Kidman en Melissa McCarthy in de hoofdrollen, zal in Nederland op Amazon Prime Video te zien zijn. De streamingdienst kocht de Hulu-serie aan voor kijkers buiten China en de VS, meldt Deadline.

Nine Perfect Strangers is gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty. Kidman is een van de producenten.

De serie gaat over negen mensen die in een stad wonen en een verblijf in een retraite boeken bij Masha (Kidman), die ze negen dagen healing belooft. Als ze aankomen in het wellnesscentrum loopt alles echter anders dan ze gehoopt hadden.

In de serie zijn onder anderen Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Regina Hall, Manny Jacinto en Michael Shannon te zien. Het is nog niet duidelijk wanneer Nine Perfect Strangers uitkomt.

Moriarty schreef eerder het boek Big Little Lies, dat in 2017 door Kidman werd verfilmd. Deze miniserie was zo populair, dat er een tweede seizoen werd gemaakt.