Toen Drew Barrymore in de jaren negentig voor de film Everyone Says I Love You werd gevraagd, zag ze dat als een hoogtepunt in haar carrière. Nu heeft ze er spijt van dat ze met regisseur Woody Allen heeft gewerkt, vertelde ze maandag in haar talkshow.

De actrice had Dylan Farrow te gast in haar show. De geadopteerde dochter van Allen beschuldigt hem van seksueel misbruik in haar kindertijd.

Barrymore zei tegen Farrow dat ze zich eerder niet in Farrows kant van het verhaal had verdiept en genoegen had genomen met wat haar verteld was. "Ik zie dat er nu dingen veranderen in de business en dat komt doordat jij een dappere keus hebt gemaakt. Dank daarvoor", aldus de presentatrice.

Farrow, die in de talkshow kwam praten over de HBO-documentaire Allen v. Farrow, zei dat het haar goed deed de woorden van Barrymore te horen. "Het is makkelijk voor mij om te zeggen dat je natuurlijk niet met hem moet werken. Hij is een eikel, een monster. Maar ik vind het heel mooi dat je me laat weten dat mijn verhaal belangrijk genoeg voor je was om van gedachten te veranderen."