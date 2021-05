De Marvel-serie WandaVision van streamingdienst Disney+ heeft zondagavond de Golden Popcorn Award voor beste serie gewonnen bij de uitreiking van de MTV Movie & TV Awards. To All the Boys: Always and Forever ging ervandoor met de prijs voor beste film.

De jaarlijkse prijsuitreiking van MTV heeft enkele unieke categorieën. Elizabeth Olsen en Kathryn Hahn wonnen als Wanda en Agatha de prijs voor beste gevecht in WandaVision. Hahn won ook de prijs voor beste schurk en Olson voor beste acteur in een serie. De Golden Popcorn Award voor beste kus werd gewonnen door Chase Stokes en Madelyn Cline, die zoenden in de Netflix-serie Outer Banks.

De show werd gepresenteerd door comédienne Leslie Jones, die er zelf ook met een prijs vandoor ging: ze won in de categorie beste komedie-acteur voor haar rol in Coming 2 America.

The Falcon and the Winter Soldier-acteur Anthony Mackie won de prijs voor beste held en deelde de eer in de categorie beste duo met collega Sebastian Stan. Chadwick Boseman werd postuum gekroond tot beste filmacteur voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom.