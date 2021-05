Courtney Love is woedend op de makers van de serie Pam & Tommy, over het huwelijk van Pamela Anderson en Tommy Lee. Het koppel wordt in de serie vertolkt door acteurs Lily James en Sebastian Stan. In de serie komt het uitlekken van een sekstape van Anderson en Lee aan bod, een gebeurtenis die volgens Love niet meer opgerakeld zou moeten worden.

"Ik vind dit zo weerzinwekkend", schrijft Love, goede vriendin van de Baywatch-actrice, zondag op Facebook bij een artikel over de serie. In het stuk wordt beschreven hoe de show onder meer ingaat op de sekstape van Anderson en Lee, die in 1995 werd gestolen door een elektricien die in het huis van het koppel werkte. Alleen al in het eerste jaar bracht de sekstape zo'n 77 miljoen dollar (zo'n 63,5 miljoen euro) op.

"Het heeft Pamela's leven verwoest", stelt Love over de opnames. In de post herinnert ze zich hoe walgelijk het was dat destijds zo veel mannen met wie ze werkte in de muziekindustrie de tape keken en er leedvermaak over hadden.

De makers van de serie benaderden de zangeres omdat ze een foto van haar wilden gebruiken in Pam & Tommy. Dat heeft Love geweigerd. Ze schrijft in haar post: "Ik heb te doen met Pammy, die opnieuw een trauma oploopt. En Lily James, wie dat in godsnaam ook maar moge zijn, moet zich schamen."