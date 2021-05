Actrice Cush Jumbo vindt dat de rechtbankscènes uit de advocatenserie The Good Fight lijken op scènes uit het werk van toneelschrijver William Shakespeare (1564-1616), vertelt ze in The Guardian.

Collega's van Jumbo in The Good Fight mopperden over lange rechtbankscènes en het moeten onthouden van juridische termen. Juist dat trok de actrice aan in de advocatenserie.

"Dat is precies wat Shakespeare doet", vergelijkt Jumbo The Good Fight met het werk van de schrijver van onder meer de tragedie Hamlet. "Hij verdraait steeds de insteek van een discussie."

Jumbo pleit in The Good Fight in zowel strafrecht- als familierechtszaken. "In iedere soort rechtbank moet je je anders gedragen, zowel fysiek als juridisch. In de ene rechtszaal spreek je de rechter aan, in de andere de jury. Combineer dat met het taalgebruik en je hebt een scène die bij Shakespeare past. Behalve dat ik in The Good Fight een kokerrok draag met een Gucci-jasje erboven."

The Good Fight is in Nederland te zien bij streamingdienst Videoland. Vanwege de coronacrisis werd het vierde seizoen van de spin-off van The Good Wife na zeven van de tien geplande afleveringen afgebroken.