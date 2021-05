Bruce Willis en John Travolta hebben beiden hoofdrollen in de actiefilm Paradise City, meldt Deadline. Het is de eerste keer dat ze samen te zien zijn in een film sinds Pulp Fiction verscheen, 27 jaar geleden.

De opnames van de film beginnen aanstaande maandag op Hawaï. Paradise City wordt geregisseerd door Chuck Russell (The Mask, Fringe). Willis (66) vertolkt de rol van een premiejager die zich staande moet zien te houden in de Hawaïaanse onderwereld om wraak te kunnen nemen op de moordenaar van zijn vader, gespeeld door Travolta (67). De Thaise actrice Praya Lundberg (32) vertolkt de vrouwelijke hoofdrol.

Het is de vierde keer dat Willis en Travolta aan hetzelfde project werken, maar pas de tweede keer sinds Pulp Fiction dat de acteurs weer samen op het witte doek te zien zijn. Die film, geregisseerd door Quentin Tarantino, won een Oscar voor beste scenario, een Golden Globe, de Gouden Palm van het Filmfestival van Cannes en twee BAFTA Awards.