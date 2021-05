Netflix heeft een spin-off van de populaire serie Bridgerton aangekondigd, meldt The Hollywood Reporter vrijdag. De nog titelloze serie zal draaien om de voorgeschiedenis van het personage Queen Charlotte.

Shonda Rhimes zal het script voor de Bridgerton-spin-off voor haar rekening nemen. De producent en scriptschrijfster is naast Bridgerton onder meer verantwoordelijk voor de dramaseries Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder en Scandal.

In april werd bekend dat Bridgerton een derde en een vierde seizoen krijgt. Het tweede seizoen van het kostuumdrama is nog niet te zien.

Bridgerton draait om de families Bridgerton en Featherington. Voor de dochters in deze families wordt een geschikte huwelijkspartner gezocht. Netflix maakte bekend dat Bridgerton in de eerste week na de première door ruim 63 miljoen huishoudens bekeken is.