Millie Bobby Brown en Henry Cavill keren terug voor het vervolg op de Netflix-film Enola Holmes, schrijft The Hollywood Reporter.

Enola Holmes gaat over het zusje van de beroemde detective Sherlock Holmes. Het vervolg gaat verder met de avonturen van Sherlock, zijn broer Mycroft Holmes en hun rebelse zusje Enola. Hoewel Sherlock bij het grote publiek bekendstaat als de beste detective ter wereld, is het in deze films de jonge Enola die haar broer vaak te slim af is.

De Enola Holmes-films zijn gebaseerd op de zesdelige boekenserie The Enola Holmes Mysteries van auteur Nancy Springer. Wanneer de tweede film moet uitkomen, is nog niet bekend.

Brown is bekend dankzij haar rol als Eleven in de Netflix-serie Stranger Things. Cavill is later dit jaar bij de streamingdienst te zien in het tweede seizoen van The Witcher, waarin hij de hoofdrol speelt.