Voor Mads Mikkelsen was het naar eigen zeggen best lastig om halverwege de productie van de derde Fantastic Beasts-film de rol van Gellert Grindelwald van Johnny Depp over te nemen. Gelukkig werd de Deense acteur wel met open armen ontvangen, zo zegt hij tegen USA Today.

"Ik ben die gast die in iemands voetsporen moet treden. Het is moeilijk om na drie maanden filmen binnen te komen en op die manier iemand te moeten vervangen", zegt Mikkelsen. "Maar iedereen deed z'n best om ervoor te zorgen dat ik me thuis voelde. Ze kwamen allemaal even bij mijn trailer langs."

Depp kwam vorig jaar in opspraak nadat hij de Britse tabloid The Sun had aangeklaagd wegens smaad, omdat hij in een artikel een vrouwenmishandelaar werd genoemd. Een rechter oordeelde dat er geen sprake van smaad was en dat Depp zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk had mishandeld. Filmstudio Warner Bros. vroeg de acteur vervolgens zijn rol neer te leggen.