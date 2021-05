Robert De Niro heeft een beenblessure opgelopen op de filmset van de film Killers of the Flower Moon, waarvoor momenteel opnames plaatsvinden in de Amerikaanse staat Oklahoma, meldt TMZ.

De 77-jarige acteur is donderdagmiddag teruggevlogen naar New York om een behandeling voor de blessure te ondergaan. De exacte aard van de blessure is niet bekendgemaakt, maar een bron van TMZ vertelde dat De Niro niet aan het draaien was op het moment dat hij gewond raakte.

Zijn blessure heeft geen invloed op de opnames van de film: De Niro's scènes zaten er voorlopig op.

Killers of the Flower Moon wordt geregisseerd door Martin Scorsese. Ook Leonardo DiCaprio heeft een rol in de Apple Original-film. Het verhaal is gebaseerd op een non-fictieboek over een serie moorden die plaatsvonden in de jaren twintig van de vorige eeuw. Zo'n zestig vermogende leden van de Osage-stam werden toen vermoord nadat er olie op hun land was gevonden.