De nieuwe film van Amy Adams, Woman in the Window, is het derde project op rij waarin ze een vrouw met behoorlijke psychische problemen speelt. Maar de actrice wordt er steeds beter in haar rollen van zich af te zetten zodra de opnames erop zitten, vertelt ze aan het ANP.

"Als ik een serie of film aan het draaien ben, dan ben ik enorm gefocust. Maar ik heb inmiddels echt een aan- en uitknop: buiten het werk ben ik heel erg goed in nietsdoen", aldus Adams. "Als ik dan bijvoorbeeld mijn telefoon kwijt ben, ga ik zelfs niet eens op zoek. Dat zie ik dan maar als een teken dat het tijd was om te unpluggen."

Haar nieuwste film is Woman in the Window, waarin ze een vrouw met pleinvrees speelt die als ze bij de ovenburen naar binnen gluurt getuige is van een misdrijf daar. "Het is een beetje een mysterie in een mysterie; je weet als kijker niet wat er met haar aan de hand is, en het is niet duidelijk wat er nu precies is gebeurd bij de buren. En wie weet hebben die twee zaken ook nog eens met elkaar te maken."

Gekwelde ziel

Adams' vorige rol was die van een drugsverslaafde vrouw in Hillbilly Elegy, daarvoor speelde ze een getraumatiseerde journalist in Sharp Objects. "Dat zijn natuurlijk zware personages om te vertolken, maar ik vind het juist interessant om te proberen zo'n gekwelde ziel te doorgronden. De kijker denk ik ook, dat is waarom mensen van psychologische thrillers als deze houden."

Woman in the Window werd al bijna drie jaar geleden opgenomen en had eigenlijk al voor de coronacrisis in de bioscoop moeten uitkomen. Na meerdere verschuivingen kwam de titel terecht bij Netflix, waar de film vanaf vrijdag te zien is.

Medecastlid Anthony Mackie vindt het wel bij het thema passen dat de film uiteindelijk tijdens een pandemie uitkomt. "Ik was het afgelopen jaar vaak de 'dude in the window' die vanachter het glas naar de buren keek", lacht de Avengers-ster. "En ik denk dat we tijdens quarantaine allemaal momenten hebben gehad waarop we mentaal nou niet op ons allerbest waren. Dat geeft het een hele nieuwe lading als je de film nu ziet."