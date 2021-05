Het aankomende zesde seizoen van de Amerikaanse dramaserie This Is Us wordt het laatste. Bronnen binnen de productie bevestigen dat aan onder meer The Hollywood Reporter en Variety.

Het is niet duidelijk wanneer de zesde reeks van This Is Us zal worden uitgezonden.

In de Verenigde Staten is momenteel de vijfde reeks van de serie te zien. De opnames daarvan liepen, net als bij vele andere producties, vertraging op vanwege de coronapandemie. Ook werd het seizoen daardoor ingekort.

This Is Us ging in 2016 van start en gaat over het koppel Jack en Rebecca, gespeeld door Milo Ventimiglia en Mandy Moore, dat in 1980 een drieling verwacht. Het verhaal van het gezin speelt zich af in verschillende tijden. De volwassen drieling wordt gespeeld door Chrissy Metz, Sterling K. Brown en Justin Hartley.

De serie wordt geprezen door critici en won meerdere Emmy's en een Golden Globe. Vorig jaar werd een Nederlandse bewerking van This Is Us uitgezonden. In Dit zijn wij spelen Fockeline Ouwerkerk, Esmée van Kampen, Kay Greidanus en Romano Haynes de hoofdrollen.