Universal Pictures heeft excuses aangeboden voor het gebruiken van mannenstemmen in onder meer de Italiaanse en Duitse versie van Promising Young Woman. Het gaat om de stem van personage Gail, gespeeld door transgenderactrice Laverne Cox.

In de Italiaanse trailer van de film is te horen dat de stem van Cox' personage wordt ingesproken door Roberto Pedicini. Dit stuitte op veel negatieve reacties die werden verspreid op sociale media.

"Dit is beledigend", zegt de Italiaanse transseksuele actrice Vittoria Schisano in gesprek met The Guardian. "Als ik Cox was, zou ik me gepest voelen." Schisano zegt zelf niet benaderd te zijn om de stemmenrol te verzorgen.

Ook voor de Spaans- en Duitstalige versie van het Oscar-winnende Promising Young Woman zijn mannen ingehuurd om de stem in te spreken van het personage Gail.

Universal Pictures laat in een reactie weten spijt te betuigen aan Cox en de transgendergemeenschap. "Het heeft wel onze ogen geopend. Er zat geen verkeerde intentie achter, maar we werken er hard aan om het op te lossen."

De stem van Cox' personage wordt inmiddels opnieuw ingesproken door actrices, wat als gevolg heeft dat de film later wordt uitgebracht in de eerder genoemde landen. De filmmaatschappij belooft dat dit in de toekomst niet nogmaals zal gebeuren.

Promising Young Woman, dat draait om een vrouw die wraak zoekt nadat haar beste vriendin het slachtoffer werd van verkrachting, is genomineerd voor vijf Oscars en verzilverde die voor beste originele scenario.