Barry Atsma heeft een grote rol te pakken in een nieuwe historische serie die de Amerikaanse zender Starz produceert. The Serpent Queen vertelt over het leven van Catharina de' Medici, die afkomstig is uit een van de meest invloedrijkste Europese families in de Renaissance.

Atsma deelt de set met grote internationale sterren als Samantha Morton, Armita Acharia, Charles Dance en Colm Meaney. Het eerste seizoen van de serie bestaat uit acht afleveringen, meldt Deadline.

Catharina de' Medici huwde op veertienjarige leeftijd Hendrik II die later, in 1547, koning van Frankrijk werd. Haar politieke invloed begon pas toen zij veertig was en haar man in 1559 overleed aan de verwondingen na een steekspel. Hierna bestegen achter elkaar drie van hun zoons de troon. Maar achter de schermen was het Catharina die de echte macht in handen had.

Zij kleurde de politieke koers van Frankrijk in decennia dat het land werd verscheurd door een religieuze burgeroorlog. Daarnaast stond zij bekend als een actieve beschermvrouwe van kunstenaars en architecten.

Atsma speelt de rol van Montmorency, een belangrijke militaire leider aan het hof van koning Charles IX, de tweede zoon van Catharina.

Het is nog niet bekend wanneer The Serpent Queen te zien zal zijn. De Nederlandse acteur speelt de laatste jaren steeds vaker in grote internationale producties. Zo had Atsma meerdere seizoenen een hoofdrol in de Britse serie The Split en de Duitse reeks Bad Banks.