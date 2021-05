Benedetta, de nieuwe speelfilm van regisseur Paul Verhoeven, zal pas begin oktober in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Dat maakte distributeur Independent Films woensdag bekend.

Het is de bedoeling dat de eerste film van Verhoeven in vijf jaar tijd in première gaat op het Filmfestival van Cannes, dat half juli moet plaatsvinden. Het historische drama vertelt over liefde tussen twee nonnen in de late middeleeuwen.

De nu al omstreden film is al tweemaal uitgesteld. De wereldpremière stond eerst gepland in mei 2020, maar toen werd het festival van Cannes afgelast vanwege de coronapandemie. Het jaar daarvoor liep de montage van de film een half jaar vertraging op door twee medische ingrepen bij de regisseur.

De 82-jarige Verhoeven bereidt ondertussen weer diverse andere filmprojecten voor. Hij werkt onder meer aan een Nederlandse serie en speelfilm en ontwikkelt ook in Hollywood een nieuw scenario met de schrijver van zijn hits RoboCop en Starship Troopers.