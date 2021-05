Na twee succesvolle seizoenen van de serie Undercover leert de kijker vanaf vrijdag in Ferry de film de geschiedenis van het personage van Frank Lammers. In gesprek met NU.nl vertelt de acteur dat een deel van het achtergrondverhaal bedacht werd op de kermis.

In de prequel ontdekt de kijker hoe Ferry Bouman is uitgegroeid tot de drugsbaron die hij in de serie toch wel genoemd kan worden en wordt duidelijk hoe Ferry zijn latere vrouw Daniëlle (Elise Schaap) heeft ontmoet.

Voorafgaand aan het filmen van het eerste seizoen, dat vanaf 2019 te zien is op Netflix, wisten de acteurs uiteraard niet dat deze film ooit gemaakt zou worden en dus moesten ze zelf bedenken hoe de personages terechtgekomen waren in de wereld van drugs.

Waar Schaap zelf iets verzonnen had voor de geschiedenis, is Lammers niet iemand die erg bezig is met het verleden van een personage. "Ik ben niet zo'n back story-man, ik had er verder nooit heel erg over nagedacht. Ik weet alleen nog dat ik op een gegeven moment op de kermis was in Mierlo, waar ik vandaan kom, met mijn dochter."

"Daar zat een jongen bij zo'n bank die ronddraait achter de kassa en die had van dat achterover gekamde haar (zoals Ferry ook heeft in de serie, red.). Toen waren we eigenlijk net bezig met het zoeken naar een verhaal voor deze film. Daar heb ik een filmpje gemaakt en gezegd: volgens mij moet ie op de kermis hebben gewerkt."

Uiteindelijk werd het het personage van Schaap dat op de kermis werkte, maar Lammers prijst de makers dat ze openstaan voor suggesties. "Dat is wel tekenend voor de mensen die hier aan werken, dat ze zulke input toestaan."

'Kleine dingetjes in eerste seizoen kloppen niet helemaal'

Schaap vond het heerlijk haar personage met showrunner Nico Molenaar verder uit te diepen. "Het is heel leuk om verder door te gaan op zo'n personage en die verder te ontwikkelen. Ik vond dat echt wel heel tof."

De geschiedenis die ze tijdens de opnames in 2018 zelf had bedacht voor Schaap klopte niet helemaal. "Dit was niet geheel wat ik in mijn hoofd had bij Daniëlles achtergrond, nee. Als mensen er een studie van willen maken moeten ze eigenlijk seizoen één nog eens een keertje bekijken. Dan zie je bepaalde dingetjes die niet helemaal kloppen. Nee, dat ga ik nu niet vertellen, haha."