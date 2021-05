Een van de langstlopende series ter wereld gaat nog in ieder geval twee jaar door. De Amerikaanse zender NBC heeft groen licht gegeven voor een 57e en 58e seizoen van de soapserie Days of Our Lives.

Het dagelijkse drama rond de families Horton en Brady ging van start in 1965. In december werd de 14.000e aflevering uitgezonden. Days of Our Lives is naast de VS in nog 25 andere landen te zien.

De serie stond in de jaren 90 in de spotlight voor een nieuw publiek toen personage Joey uit Friends een rol in de soap kreeg.

Hij speelde korte tijd Dr. Drake Ramoray in Days of Our Lives. Een aantal echte acteurs uit de soap hadden voor die verhaallijn een gastrol in Friends.

Vaste Days of Our Lives-acteur John Aniston, de vader van Jennifer, was daar niet bij.