De Nederlandse producent Phanta Animation heeft de filmrechten van de prentenboekenreeks Prinses Arabella van schrijver Mylo Freeman gekocht. Het temperamentvolle prinsesje krijgt haar eigen animatieserie, maakte Phanta dinsdag bekend.

Het productiehuis ontwikkelt nu samen met filmproducent BosBros een animatieserie voor vier- tot zevenjarigen. Maureen Versprille schrijft het scenario en Patrick Chin neemt de regie voor zijn rekening.

"Mylo Freeman heeft met Prinses Arabella een fantastisch karakter tot leven gebracht", zegt Petra Goedings van Phanta Animation. "We zijn vanaf de eerste kennismaking al dol op haar. We zien Prinses Arabella als een prachtige kans om recht te doen aan deze veelkleurige fantasiewereld waarin alle kinderen zich kunnen herkennen."

Prinses Arabella gaat over een zesjarig temperamentvol prinsesje met een bruine huid dat samen met haar ouders, haar hondje Ziggy, oma Omi en twee lakeien in een groot paleis woont. Dat paleis staat in een land waar alleen maar koninklijke mensen wonen.

Schrijfster Freeman bedacht de boekenreeks toen zij hoorde dat een meisje op school de hoofdrol van prinses in het schooltoneelstuk niet wilde spelen omdat "er geen zwarte prinsesjes bestaan". Van de boeken werden inmiddels meer dan 70.000 exemplaren verkocht.