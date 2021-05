Als protest tegen een gebrek aan diversiteit binnen de organisatie heeft Tom Cruise laten weten alle Golden Globes die hij tijdens zijn carrière heeft gewonnen in te leveren. Hiermee steunt hij het standpunt van NBC Universal, meldt Deadline dinsdag.

Nadat televisiezender NBC liet weten de Golden Globes-ceremonie in 2022 niet uit te willen zenden vanwege het gebrek aan diversiteit binnen de organisatie en de Hollywood Foreign Press Association, doet nu ook de 58-jarige acteur een duit in het zakje.

Cruise won de Golden Globe voor de beste acteur voor zijn rollen in Born on the Fourth of July (1990) en Jerry Maguire (1997). Hij sleepte het beeldje voor de beste ondersteunende acteur in de wacht dankzij zijn optreden in Magnolia (2000).

De Hollywood Foreign Press Association (HFPA) bestaat uit bijna negentig buitenlandse journalisten die werkzaam zijn in de Amerikaanse stad Los Angeles en omstreken.

Zij mogen elk jaar stemmen wie er met een Golden Globe naar huis gaan, waardoor ze dus een machtig orgaan vormen. Na de afgelopen editie in februari was er echter veel kritiek op de HFPA, omdat er te weinig journalisten van kleur binnen de organisatie zouden zijn, iets waar de vereniging verandering in wil aanbrengen.

Er wordt nu gezocht naar journalisten van kleur; die hoeven ook niet meer per se woonachtig te zijn in het zuiden van de staat Californië, wat voorheen ook een strenge eis was.

NBC Universal zegt deze plannen af te wachten en te hopen de show in 2023 wel weer uit te zenden. Het is niet bekend of een andere zender de komende ceremonie wil uitzenden. Eerder zeiden ook veel pr-bureaus al dat ze niet meer met de HFPA willen samenwerken als er niet snel veranderingen worden aangebracht.