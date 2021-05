The Prince, een satirische animatieserie over de Britse koninklijke familie, is door HBO voorlopig uitgesteld. In de serie komt ook het personage prins Philip voor, maar vanwege zijn overlijden is besloten om de serie niet op korte termijn te vertonen.

"We zijn bedroefd over zijn overlijden en zullen daarom nieuwe plannen maken", laat streamingdienst HBO Max volgens The Hollywood Reporter weten. Een nieuwe premièredatum wordt binnenkort aangekondigd.

Uit een voorproefje (foto), dat vertoond werd voordat de prins overleed, bleek dat Philip niet heel flatterend wordt neergezet. Het is nog onduidelijk of HBO dit zal aanpassen of zijn personage volledig uit de serie zal halen. Acteur Dan Stevens heeft de stem van de prins ingesproken.

Behalve Stevens zijn onder anderen Orlando Bloom (prins Harry) en Sophie Turner (prinses Charlotte) in de animatieserie te horen. The Prince is bedacht door Gary Janetti, die zelf de stem van prins George inspreekt.