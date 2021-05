Grey's Anatomy krijgt een achttiende seizoen, meldt The Hollywood Reporter maandag. Naar verluidt krijgt actrice Ellen Pompeo (Meredith Grey) een hoger salaris voor haar rol in de nieuwe reeks.

Ook Chandra Wilson (Miranda Bailey) en James Pickens Jr. (Richard Webber) keren terug.

Er was lange tijd onzekerheid over een nieuw seizoen van de ziekenhuisserie. Pompeo heeft gezegd zich in de nabije toekomst toe te willen leggen op produceren en seriebedenker Shonda Rhimes liet weten dat Grey's Anatomy zonder de actrice niet door kan gaan.

Bovendien eiste Pompeo meer geld voor haar rol, iets waar ze lang over zou hebben gesproken met producent Disney. De actrice liet eerder weten dat zij meer betaald zou moeten krijgen voor haar werk in de ziekenhuisserie. Op dat moment was ze met 20 miljoen dollar (ruim 16 miljoen euro) per jaar al de best betaalde televisieactrice.

Omdat de toekomst van de serie niet vaststond, hebben de schrijvers de laatste aflevering van de zeventiende reeks zo geschreven dat het ook een seriefinale kon zijn.

Het achttiende seizoen van de serie gaat in het najaar van start. Ook Station 19, een spin-off van Grey's Anatomy over het leven van een brandweerbrigade, krijgt een nieuw seizoen.