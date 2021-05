Lale Gül praat met diverse partijen over verfilming van haar boek Ik ga leven. Dat heeft de schrijfster verteld in het programma WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1. Er zou zowel interesse zijn in een film als een serie. Gül noemt daarbij partijen als NPO en Netflix.

Dat er een serie of film komt noemt Gül uniek. "Wereldwijd is er nog geen serie of film met een hoofdpersonage met een hoofddoek die een niet-moslimvriend erop nahoudt en van alles doet wat niet mag", zei ze. Volgens haar komt dat omdat het onderwerp te controversieel zou zijn.

Gül is met vijf geïnteresseerden in gesprek. "Ik heb nog geen beslissing genomen", zegt ze daarover. "Ik weet niet wat de mooiste vorm is om mijn verhaal in te gieten." Ook weet de schrijfster nog niet of ze bij de productie betrokken wil zijn.

Ik ga leven verscheen eerder dit jaar. Gül kreeg veel lof, maar werd vanuit islamitische kringen ook bedreigd omdat ze kritiek levert op Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Het boek gaat over een jonge vrouw die losbreekt uit een streng islamitisch milieu. Gül is vanwege haar debuutroman genomineerd voor de Pim Fortuyn Prijs.