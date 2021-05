Mj Rodriguez heeft een rol naast Maya Rudolph in een nieuwe comedyserie van Apple, schrijft Variety.

Rodriguez, vooral bekend van haar rol als Blanca in de met diverse Emmy's bekroonde serie Pose, kruipt in de rol van Sofia. Zij is een hardwerkende vrouw aan de top van een non-profitorganisatie die wordt gefinancierd door miljonair Molly (Rudolph).

De naam van de nieuwe serie is nog niet bekend, maar de werktitel luidt Loot. Wanneer de serie verschijnt, is ook nog onduidelijk.

De dertigjarige Rodriguez was naast in Pose onder meer te zien in Nurse Jackie en Luke Cage.