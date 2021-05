De rechter doet dinsdag uitspraak in het kort geding dat de Federatie Indische Nederlanders (FIN) heeft aangespannen tegen de makers van De Oost, de nieuwe film van regisseur Jim Taihuttu over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. De FIN wil een disclaimer bij de film die het fictieve karakter benadrukt.

Volgens producent Sander Verdonk zou er sowieso een disclaimer komen, maar niet dezelfde die de FIN voorstelt.

"Onze film is een artistieke interpretatie van historische feiten", zegt Verdonk tegen NU.nl. "Als wij die disclaimer zouden moeten plaatsen, zou dat een aantasting zijn van de vrijheid van meningsuiting." Verdonk is in een eerder stadium het gesprek aangegaan met de FIN, maar beide partijen kwamen er naar eigen zeggen niet uit.

De FIN stelt onder meer dat de film claims maakt die niet worden ondersteund door historische feiten, waardoor de indruk kan ontstaan dat de film de werkelijkheid weergeeft. Uit de film zou volgens de FIN blijken dat Nederlandse militairen naar Nederlands-Indië zijn gestuurd "om de Indonesische vrijheidsstrijd neer te slaan", terwijl zij in werkelijkheid vooral zijn gestuurd om een eind te maken aan de bersiap (de uiterst gewelddadige periode in de Nederlandse en Indonesische geschiedenis die van oktober 1945 tot begin 1946 duurde).

'Disclaimer die zij willen is historisch incorrect'

"Onze film begint pas na de bersiap", zegt Verdonk daarover. "De disclaimer die zij willen is daarmee historisch incorrect, want Nederland besloot niet tot militair ingrijpen vanwege de bersiap, maar vanwege het uitroepen van de onafhankelijkheid door Soekarno (oud-president van Indonesië, red.)."

De FIN had naar aanleiding van de trailer ook kritiek op Nederlandse militairen die werden afgebeeld in zwarte uniformen, de snor van KNIL-kapitein Raymond Westerling en het gotische lettertype dat wordt gebruikt. Al deze elementen zouden aan nazi-Duitsland doen denken.

In werkelijkheid dragen de soldaten donkergroene uniformen. Het gotische lettertype werd door Taihuttu ook al gebruikt in zijn film Wolf.

Correctie: In een eerdere versie van dit stuk stond dat De Oost door de bezwaren van de FIN had besloten een disclaimer te plaatsen. Dat klopt volgens Sander Verdonk niet.