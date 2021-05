De Oost, de nieuwe film van Jim Taihuttu over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, zal toch een disclaimer tonen. Dat werd vrijdag duidelijk bij een kort geding dat was aangespannen door de Federatie Indische Nederlanders (FIN).

De rechter doet dinsdag pas uitspraak, maar de FIN heeft al gezegd niet blij te zijn met de aangekondigde disclaimer en eist een "adequate disclaimer". Het is niet bekend hoe de voorgestelde disclaimer van de makers van De Oost eruitziet.

De FIN, naar eigen zeggen gesteund door meerdere belangen- en veteranenorganisaties, wil met de disclaimer het fictieve karakter van de film benadrukken.

De federatie liet eerder al weten het niet eens te zijn met "geschiedkundige claims" in de film en ging daarover in gesprek met de makers van de film. Volgens de FIN waren er toezeggingen gedaan, maar producent Sander Verdonk liet weten dat hij slechts had gezegd te willen nadenken over een disclaimer.

Met name de trailer van de film leidde tot veel kritiek. Daarin worden Nederlandse militairen afgebeeld in donkere uniformen, draagt KNIL-kapitein Raymond Westerling een snor en wordt een gotisch lettertype gebruikt. Al deze elementen zouden aan nazi-Duitsland doen denken.

Die beelden leidden tot veel ophef bij onder anderen Indische Nederlanders en oorlogsveteranen. "Onze helden worden als nazi's weggezet. Dit is een puur anti-Nederlandse propagandafilm", zei FIN-voorzitter Hans Moll eerder.

De Oost gaat donderdag in première bij Amazon Prime.