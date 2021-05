Actrice Gabourey Sidibe, die een Oscar-nominatie kreeg voor haar rol in de film Precious, werkt aan haar regiedebuut. Ze maakt een psychologische thriller, schrijft Deadline.

De opnamen voor de film Pale Horse moeten in het najaar beginnen. Het verhaal gaat over Naia, een zwarte Amerikaanse auteur die aan MS lijdt. Wanneer Naia een samen met haar broer uit de gevangenis ontsnapte man huisvest, komt ze in een lastige situatie terecht.

Pale Horse is gebaseerd op een boek van Chris Courtney Martin. Effie T. Brown (Dear White People) and Wellington Love zullen de film produceren voor Gamechanger Films. Deze productiemaatschappij maakt zich sterk voor projecten voor en door vrouwen, mensen van kleur, de lhbti-gemeenschap en mensen met een aandoening.

"Naia is een badass", zegt de 38-jarige Sidibe in een reactie. "Het is tijd voor entertainende verhalen met diversiteit op het gebied van verhalen vertellen, personages en filmmakers."

Sidibe was naast Precious onder meer te zien in de films Antebellum en Come as You Are. Daarnaast speelde ze in series als American Horror Story en Difficult People.