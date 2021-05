Courteney Cox, vooral bekend als Monica Geller uit Friends, vond de recente reünie met de cast van de populaire serie behoorlijk emotioneel.

"Het was geweldig", vertelt Cox in de talkshow van Ellen DeGeneres. "Het was zo emotioneel, maar het was fantastisch."

Hoofdrolspelers David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Matt LeBlanc (Joey), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler) en Cox waren allemaal van de partij voor de special, die wordt uitgezonden door HBO Max. De acteurs kropen niet in de huid van hun personages, maar blikken vooral terug op de serie.

De reünie zou eigenlijk al een jaar geleden opgenomen worden, maar werd vanwege de coronamaatregelen meerdere keren uitgesteld.

Volgens berichten van Amerikaanse media krijgen de acteurs tussen de 3 en 4 miljoen dollar (tussen de 2,5 en 3,3 miljoen euro) voor hun eenmalige terugkeer

De tien seizoenen van Friends werden van 1994 tot 2004 voor het eerst uitgezonden. Nog altijd worden afleveringen van de succesvolle serie op televisie herhaald. Daarnaast is de sitcom momenteel te bekijken via Netflix.