De musical Annette dient dit jaar als openingsfilm van het filmfestival in Cannes en de Nederlandse zangeres Laura Jansen bemachtigde er een rolletje in. Ze vond het behoorlijk spannend om op deze filmset te staan, vertelt ze aan NU.nl.

"Ik werd via een vriendin die in het filmwereldje zit gevraagd om auditie te doen voor een film", vertelt Jansen. "Ze stuurde wat nummers op van de band Sparks en ik moest wat gaan zingen in mijn telefoon."

"Maanden later kreeg ik te horen dat het ging om een film van Leos Carax. Hij is de schrijver en regisseur van een van mijn lievelingsfilms, Holy Motors. Dat is echt de vreemdste film ooit."

Vervolgens kreeg de zangeres een uitnodiging om naar de set te komen. "Of ik even naar Brussel kon komen om in een scène te spelen met Marion Cotillard en Adam Driver. Laat me even mijn agenda checken hoor", lacht de zangeres, die geen moment twijfelde over haar antwoord.

"Ik heb daar een week gewerkt. Ik moest zingen, want het is een musical", vertelt ze over haar rol als zingende verpleegkundige. "Het was allemaal erg spannend en heel eng en ik moest het heel lang stilhouden, want dit was al meer dan een jaar geleden. Ik kan niet wachten om de film te zien."

Annette van Leos Carax opent op dinsdag 6 juli het filmfestival van Cannes.