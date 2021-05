Het aantal abonnees van videostreamingdienst Videoland, dat onder meer Mocro Maffia aanbiedt, blijft stijgen. In de eerste drie maanden van het jaar nam het aantal Videoland-abonnees toe tot ruim een miljoen. Dat betekent een stijging van 38 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Tegenover de positieve kijkersontwikkeling stond een daling van de advertentie-inkomsten in onder meer Nederland.

Het kijkersaandeel van de zenders van RTL Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen tot 34,5 procent, van dik 31 procent een jaar eerder. Met name RTL 4 wist meer kijkers aan zich te binden. Dat kwam vooral door succesprogramma's als LEGO Masters en De Verraders, meldt moederbedrijf RTL Group in zijn update over het eerste kwartaal.

De andere streamingdienst van RTL Group, TV Now, zag het aantal abonnees verdubbelen tot 1,7 miljoen. Dat kwam vooral door een samenwerking met Deutsche Telekom. De totale inkomsten uit streamingdiensten stegen met ruim 40 procent naar 52 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog 37 miljoen euro.

De totale omzet voor RTL Group in januari, februari en maart daalde op jaarbasis met 4,2 procent naar 1,4 miljard euro. Dat kwam onder meer door de invloed de coronapandemie op de advertentie-inkomsten. Die daalden in Nederland op jaarbasis met 3 procent. In Duitsland waren de advertentie-inkomsten bijna een vijfde lager.