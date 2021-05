Acteurs Adrien Brody en Alexander Skarsgard hebben een rol bemachtigd in het derde seizoen van de HBO-serie Succession, meldt Variety.

Brody gaat in Succession de rol van een miljardair en activist spelen. De acteur was eerder al te zien in films als Midnight in Paris en Grand Budapest Hotel en meer recentelijk in de serie Peaky Blinders. In 2003 won hij een Oscar voor zijn rol in The Pianist.

Eerder deze week werd al bekend dat Skarsgard, bekend van rollen in onder meer de series True Blood en Big Little Lies en de film The Legend of Tarzan, een succesvolle techondernemer gaat vertolken.

Succession draait om een scala aan spanningen en intriges binnen de rijke zakenfamilie Roy. De serie won vorig jaar een Golden Globe en een Emmy voor beste dramaserie. Ook acteurs Brian Cox (Logan Roy) en Jeremy Strong (Kendall Roy) wonnen prijzen voor hun werk aan de show.

Wanneer het derde seizoen verschijnt, is nog niet bekend.