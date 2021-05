Producent Steven Soderbergh zegt dat het altijd de bedoeling is geweest om de Oscar voor de beste film dit jaar niet als laatste uit te reiken. Normaal gesproken is dat de laatste prijs die wordt uitgereikt.

Filmliefhebbers werden eind vorige maand tijdens de ceremonie verrast met de winst van Nomadland (Oscar voor beste film), terwijl de prijzen voor de beste actrice en acteur nog uitgereikt moesten worden. Omdat de winnaar van die laatste prijs (Anthony Hopkins) niet bij de uitreiking aanwezig was en dus geen dankwoord uitsprak, eindigde de ceremonie nogal abrupt.

Volgens Soderbergh werd in januari al besloten om de volgorde om te gooien, dus nog voor de nominaties bekend waren. "Onze gedachte was - en ik denk dat die houtsnijdt - dat speeches van acteurs over het algemeen dramatischer van aard zijn dan speeches van producenten. Daarom leek het ons leuk om wat te husselen, ook omdat het publiek dan verrast zou worden."

Ook de mogelijke winst van de in augustus overleden Chadwick Boseman in de laatste categorie (beste acteur) speelde mee. "Stel dat hij had gewonnen en zijn weduwe een dankwoord uitsprak, dan moest de uitzending daarmee eindigen."