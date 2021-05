Hoewel Hillary Swank zelf wereldberoemd werd dankzij haar acteerwerk als transgenderpersoon, vindt ze inmiddels dat zo'n personage ook echt gespeeld zou moeten worden door een transacteur. In een interview met NU.nl vertelt de Oscarwinnares dat ze geen problemen heeft met die nieuwe ontwikkelingen.

Swank blikte in Variety eerder al terug op haar Oscar-winst voor Boys Don't Cry, een drama over een plattelandsjongen die probeert te verbergen dat hij als vrouw is geboren. De actrice stelde dat de maatschappij sinds 1999 verder is ontwikkeld en dat de casting van transacteurs nu noodzakelijk is om het filmpubliek een beter beeld van de echte wereld te geven.

Dat standpunt heeft gevolgen voor haar eigen carrière. Voelt Swank zich als actrice niet beperkter nu ze bepaalde rollen niet meer kan aannemen? "Zeker niet", reageert ze in gesprek met NU.nl. "Ik vind het juist opwindend dat er nu een mogelijkheid voor iedereen is om een eigen verhaal te vertellen."

'Als heteroseksuele, witte vrouw kan ik absoluut niet klagen'

"Toen ik Boys Don't Cry maakte, werden transgendermensen nog niet eens geaccepteerd binnen de gemeenschap van homo's en lesbiennes", legt Swank uit. "Dus we zijn sindsdien een heel eind gekomen. Maar er is ook nog een lange weg te gaan. Ik ben blij dat transacteurs nu hun verhaal kunnen vertellen. Ik vind niet dat ik door hun nieuwe kansen nu zelf mogelijkheden tekortkom. Ik heb mogelijkheden zat. Als een heteroseksuele, witte vrouw kan ik absoluut niet klagen."

Zo is Swank vanaf maandag te zien in de thriller Fatale, als politierechercheur die zich na een onenightstand ontpopt tot een griezelige stalker. Vanwege de coronacrisis is haar verdere acteeragenda nog leeg. "In maart 2019 rondde ik voor het laatst een project af", vertelt de actrice. "Ik heb verder een eigen productiebedrijf, dus ik heb me intussen wel beziggehouden met de ontwikkelingen van andere projecten. Maar op een set staan is wel echt iets anders."

"Er staan wel projecten klaar", vervolgt Swank. "Maar je hebt nu voor iedere werkdag coronatests nodig. Afhankelijk van de grootte van je crew kan het budget daardoor met 5 miljoen dollar (ruim 4,1 miljoen euro) oplopen. Dat is al een filmbudget op zichzelf. Als er een project met een groot budget langskomt, zal ik daar zeker naar kijken. Maar de films waar ik me nu mee bezighoud, kunnen zich die extra kosten niet veroorloven."

