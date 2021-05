Vorig jaar werd er een streep door het Life Achievement Award Gala van het American Film Institute gehaald, maar Julie Andrews mag de oeuvreprijs die zij toen zou krijgen komend najaar alsnog ophalen.

Het instituut maakte in het najaar van 2019 bekend dat de actrice de prijs zou krijgen. Die zou in april van 2020 worden uitgereikt, maar dat ging vanwege de coronacrisis niet door. Het gala is verschoven naar aankomende november.

Andrews zal dan 86 jaar oud zijn. Ze begon haar acteercarrière in de jaren vijftig op het toneel, maar maakte later een succesvolle overstap naar het witte doek. Ze was in 1964 te zien als Mary Poppins in de gelijknamige film en won gelijk een Oscar.

Een jaar speelde ze Maria in The Sound of Music, wat haar opnieuw een nominatie voor een Academy Award opleverde. Aan het begin van deze eeuw leerde een nieuwe generatie haar kennen door haar rollen in de The Princess Diaries-films.

Dame Julie Andrews is de 48e persoon die de prestigieuze prijs van het American Film Institute in ontvangst mag nemen. Eerder hadden sterren als George Clooney, Robert De Niro en Meryl Streep al die eer. Denzel Washington was de laatste filmmaker aan wie de prijs werd uitgereikt, in 2019.