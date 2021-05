De organisatie van de Golden Globes gaat veranderingen doorvoeren om representatiever te worden, meldt Variety maandag. De prijzen kwamen dit jaar onder vuur te liggen vanwege het geringe aantal journalisten van kleur binnen de Hollywood Foreign Press Association, die bepaalt wie er met een beeldje naar huis gaat.

De Hollywood Foreign Press Association (HFPA) telt momenteel iets minder dan negentig leden, maar zal uitgebreid worden met twintig nieuwe journalisten. Daarbij wordt specifiek gekeken naar zwarte leden, die niet vertegenwoordigd zijn.

Ook wordt het aannemen van (riante) cadeautjes beperkt, want dat zou stemgedrag kunnen beïnvloeden, en gaat ook het mes in de betalingen die sommige leden ontvangen voor hun werk in bepaalde comités.

"De afgelopen maanden zijn zwaar voor ons geweest en wij zijn jullie dankbaar voor jullie geduld en begrip. We hebben hard gewerkt aan een plan om diverser en inclusiever te zijn en hebben daarbij goed geluisterd naar de inbreng van onze huidige leden en externe adviescommissies. Met hun hulp hebben wij een stappenplan ontwikkeld waarmee onze organisatie getransformeerd kan worden", aldus de organisatie.

HFPA 'te exclusief'

De Hollywood Foreign Press Agency werd verweten 'te exclusief' te zijn, ook vanwege hun toelatingseisen. In de toekomst worden ook journalisten toegelaten die niet in print media werken, niet per se woonachtig zijn in zuid Californië maar elders in de Verenigde Staten en ook hoeven huidige leden geen aspirant-leden meer te sponsoren.

Veel PR-bureaus, die grote sterren vertegenwoordigen, dreigden de Golden Globes te gaan boycotten indien er geen verandering zou komen. Een aantal bureaus heeft al laten weten 'verheugd te zijn met de mogelijke veranderingen'.