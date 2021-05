De misdaadserie Law & Order krijgt een zevende spin-off, meldt The Hollywood Reporter maandag. Het is nog niet bekend wanneer Law & Order: For the Defense verschijnt.

De Amerikaanse zender NBC heeft groen licht gegeven voor Law & Order: For the Defense. De cast is nog niet bekend.

Law & Order: For the Defense zal om een advocatenkantoor draaien. Volgens NBC zal iedere aflevering van de serie een morele boodschap over het Amerikaanse rechtssysteem meekrijgen.

De misdaadserie Law & Order stopte in 2010 na twintig seizoenen, zeven Golden Globes en zes Emmy Awards. Law & Order: For the Defense wordt na onder meer Special Victims Unit (over seksuele misdrijven), Criminal Intent en Trial by Jury de zevende spin-off van het origineel.