Wakanda Forever, het vervolg op de in 2018 verschenen film Black Panther, moet vanaf 8 juli 2022 in de Amerikaanse bioscopen te zien zijn. De sequel is een van de vele films die Marvel maandag heeft aangekondigd.

In een ruim drie minuten durende trailer laat het bedrijf niet alleen zien wat in de pijplijn zit, maar wordt ook teruggeblikt op titels als Avengers: Endgame en Guardians of the Galaxy.

In de video worden in totaal tien titels bekendgemaakt. Slechts drie van deze films zijn al dit jaar te zien. Twee titels worden zelfs pas in 2023 uitgebracht. De Europese verschijningsdata zijn nog niet bekend.