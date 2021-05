De Grieks-Amerikaanse actrice Olympia Dukakis, die in 1988 een Oscar won voor haar rol in Moonstruck, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de broer van de actrice bekend via Facebook. De actrice kampte al langer met gezondheidsproblemen.

"Mijn geliefde zus Olympia Dukakis, is vanochtend in New York City overleden. Na een ziekbed van vele maanden heeft ze eindelijk haar rust gevonden en is ze bij haar Louis". Dukakis was getrouwd met acteur Louis Zorich, die in 2018 overleed.

Dukakis ontving een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de romantische comedy Moonstruck, waarin ze te zien was naast hoofdrolspelers Cher en Nicholas Cage. Cher won voor de film de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol.