Acteur Frank Lammers is bereid zijn eigen rol in een film of serie te laten verkleinen als het in zijn ogen beter is voor het eindproduct. In gesprek met De Telegraaf vertelt hij bij de opnames van een film zelf te hebben aangevraagd dat zijn personage minder schermtijd kreeg.

Lammers, die binnenkort weer als Ferry Bouman, zijn personage uit Undercover, te zien is in de film Ferry, had tot ongenoegen van de fans van de serie een kleinere rol in het tweede seizoen. Zelf zat de acteur daar echter niet zo mee.

"Ik heb zelf tijdens het lezen van het script natuurlijk ook wel gedacht: 'Waar blijft Ferry?' Maar, en dat zullen sommige mensen misschien raar vinden, ik begrijp de schrijvers ook wel weer", aldus Lammers.

Lammers zegt dat hij alleen een grotere rol zou hebben geëist als hij het verhaal niet goed vond. "Maar, in alle oprechtheid: ik vond het juist te gek. Dan ga ik toch niet voorstellen om mijn eigen rol te vergroten?"

Hij vertelt dat hij het juist eens andersom heeft gedaan; hij liet zijn eigen rol verkleinen om het verhaal sterker te maken. "In de film Rundskop zou mijn verhaallijn veel meer afgewikkeld worden. Toen stelde ik voor om mij sneller uit de film te schrijven. Dat is ook gebeurd. Dat kost mij dan een paar draaidagen en dus geld, maar voor het verhaal was het beter."