Het tafeltennisbatje waarmee Tom Hanks in de film Forrest Gump (1994) de sterren van de hemel speelde, heeft een flink bedrag opgeleverd op een veiling. Een onbekende verzamelaar betaalde 25.600 dollar (ruim 21.000 euro) voor het batje.

Dat is een veel hoger bedrag dan waar het Amerikaanse veilinghuis Julien's Auctions op had gerekend. De waarde werd vooraf ingeschat op 1.000 tot 2.000 dollar (825 tot 1650 euro).

Het tafeltennisattribuut was onderdeel van een grote veiling met rekwisieten uit Hollywoodfilms.

Een onklaar gemaakt pistool dat op de set van de Bond-film Never Say Never Again werd gebruikt door Sean Connery leverde daar 106.250 dollar (bijna 88.000 euro) op, de regisseursstoel van James Gandolfini voor The Sopranos ging voor 48.000 dollar (een kleine 40.000 euro) over de toonbank. De tractor waarop Kevin Costner reed in de film Field of Dreams verwisselde voor 64.000 (bijna 53.000 euro) dollar van eigenaar.